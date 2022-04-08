受新冠疫情影响 韩五年间肥胖和营养不良患者增一倍多

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韩国国际广播电台报道：数据显示，随着户外活动减少、外卖和方便食品摄入增多，韩国肥胖和营养不良患者增加。在儿童、青少年和高龄人群中，肥胖和营养不良患者同时增加。分析认为，新冠疫情对这种现象造成了一定影响。韩国健康保险审查评价院21日公布的最近五年营养不良和肥胖统计分析显示，去年肥胖患者为30170人，营养不良患者为33.5441万人。肥胖患者人数在过去五年间每年增长19.2%，去年达到了2017年14966人的两倍多。从性别来看，男性肥胖患者人数在最近五年间增长2.4倍，女性为1.6倍。去年被诊断为肥胖的患者中，10岁-19岁青少年、10岁以下儿童和70-89岁高龄患者的增速更快。10岁-19岁青少年肥胖患者为4457人，是五年前的3.6倍。10岁以下儿童为3102人，五年间增长了两倍。与此同时，因维生素D不足等营养不良而就医的患者人数也出现了增长。去年营养不良患者达到33.5441万人，是2017年14.9791万人的两倍多。最近五年间，营养不良患者人数以年均22%的速度增长，2020年至去年则增长超过30%。儿童、青少年和高龄营养不良患者人数增长较快，10岁以下儿童增长80.9%、10岁-19岁青少年增长69.6%、80岁-89岁高龄者增长43.1%。缺乏维生素D主要是因为不能经常晒太阳、饮食不均衡导致的，新冠疫情造成室内生活时间延长、方便食品和外卖饮食摄入增加带来了较大影响。