韩新增新冠病例跌破10万例 专家预计今秋或重新出现大流行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例时隔三天跌破10万例。中央防疫对策本部表示，以21日0时为准，韩国新增90867例新冠确诊病例，其中本地感染病例为90836例、境外输入病例为31例。这较上周四公布的新增病例数14.8443万例减少5.7万余例。按照地区来看，京畿道新增22620例、首尔新增15192例、釜山新增3539例、仁川新增4667例。在新增本地感染病例中，19941例为60岁以上高风险人群，占比22.0%。11735例为18岁以下人群，占比18.9%。国内累计确诊病例为1667.4045万例。死亡者新增147人，累计死亡21667人，累计死亡率为0.13%。接受住院治疗的危重患者增加38例，为846例。重症患者病床启用率为40.7%。全国居家治疗患者为57.4083万人。第三剂新冠疫苗接种率为64.4%，60岁以上人群的第三剂接种率达到89.3%。第四剂接种率为1.2%，60岁以上人群的接种率为3.8%。政府决定暂停对300人以上大型庆典活动的审批制度。不过总统职务交接委员会对政府大幅放宽防疫措施表示担忧，尤其指出政府不应过早解除口罩令。另外，在疾病管理厅主办的科学防疫大数据研讨会上，有预测认为今秋新冠将再次大流行。专家认为，这轮大流行将出现在今年11月至明年初，届时将导致700-2700人死亡。