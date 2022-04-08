拜登尹锡悦下月21日举行首脑会谈 板门店、半导体、奈飞为关键词

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韩国国际广播电台报道：美国白宫基本确定总统拜登将于下月21日访问韩国并举行首脑会谈。韩美双方正就细节进行磋商。据KBS的采访结果，拜登此行将在韩国停留3天2夜，并正计划访问板门店、半导体工厂和奈飞韩国分公司。据悉，美国白宫已敲定拜登下月21日起为期3天2夜的访韩日程，目前正与韩方商议。美国外交消息人士透露，拜登将于韩国时间5月20日离开美国，21日抵达韩国并与下届总统尹锡悦举行首次首脑会谈，23日前往日本东京。这意味着拜登将在出席四方安全对话峰会前首先访问首尔。除首脑会谈外，拜登此行最重要的日程是访问板门店。拜登曾于2013年担任副总统时期访问过板门店。韩国新政府经与美国协调后释放出的首次对北信息引起了关注。拜登还在计划访问半导体纳米工程生产线。拜登今年4月表示，半导体芯片、晶圆、电池、超高速通信网络都是基础设施，美国有必要构建当今时代的基础设施。分析认为，由于拜登持续强调半导体供应链和新技术经济合作，此行有可能向同盟释放关于供应链重组的信息。拜登还有可能访问奈飞韩国分公司。韩国正推动向YouTube等大型流媒体征收网络使用费的法案，这在全球还是首次，引发了跨国企业的关注。本月19日，奈飞曾试图向国会表达忧虑，不过最终告吹。历任美国总统的访韩行程都起到了对北韩问题和韩美关系问题定调的作用。美国白宫国家安全委员会东亚和大洋洲事务高级主任埃德加·卡根日前抵达韩国，与韩方就具体日程进行磋商。尹锡悦将强有力的韩美同盟树立为基本价值，令外界关注下届政府将如何应对拜登政府带来的信息。