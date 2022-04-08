韩新冠传染病等级下调至二级 正式恢复日常

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韩国国际广播电台报道：以24日0时为准，韩国新增6.4万余例确诊病例，连续第4天低于10万例。从25日起，新冠病毒下调为二级传染病，恢复日常模式正式启动。因疫情而关闭的敬老堂时隔许久恢复了热闹。工作人员不忘仔细打扫，并认真检查电视机和空调。积灰的餐具也被洗刷得干干净净，迎接老人们的到来。敬老堂负责人表示，疫情之前老人们常常聚在敬老堂唱歌、看电视、聊天、运动。2年多的时间没能相聚，老人们都非常期盼。除敬老堂外，老年人福利院等老年人休闲福利设施也将重新开放。在设置隔栏或隔座的前提下，已接种第三针疫苗的老人们可一起进餐。不过唱歌、健身操等容易产生飞沫的活动仍然受限。从25日起，新冠病毒的传染病等级从与埃博拉、中东呼吸综合征等相同的一级下调至与麻疹、水痘相同的二级。不过在为期一个月的准备期内，确诊病例义务性隔离7天等措施仍将维持。中央事故处理本部防疫总括班长朴香表示，确诊病例数仍然较多，因此需要维持隔离措施，这意味着政府将为医疗系统的日常转换做全面准备。从25日起，电影院内允许吃爆米花等食物，室内体育馆内也可享受炸鸡、啤酒等。高铁、高速公路大巴内允许进餐，大型超市和百货商场的指定区域允许试吃。以24日0时为准，韩国新增6.4万余例确诊病例，单日新增确诊病例数持续减少。另外，面向60岁及以上人群的第四针接种25日正式启动。