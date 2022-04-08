韩新总统官邸将使用外交长官公馆

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦就任后将使用位于首尔龙山区的外交部长官公馆作为新总统官邸。当选总统发言人裴贤镇24日在位于首尔通义洞的交接委员会举行的例行记者会上就相关提问表示，考虑到保安、警卫费用、工期等各项问题，实际上已确定使用外交长官公馆为新官邸。尹锡悦方面曾考虑使用位于汉南洞的陆军参谋总长公馆，不过由于该公馆过于老旧，预计装修耗时久、费用高，最终决定改用外交部长官公馆。当选人方面还反驳了外交部长官公馆在尹锡悦夫人金建熙（音）访问后被敲定为新官邸的媒体报道。裴贤镇表示，金建熙是在工作人员做出决定后访问的。还有意见指出，外交长官公馆是外交场合，突然被用作总统官邸，导致外交公馆一时找不到备用选项。对此，裴贤镇表示，工作组就办公室和公馆搬迁问题进行了长时间的准备和思考，有很多选项。当选总统秘书室长张济元在交接委办公室前与记者会面时，也就金建熙是否在外交长官公馆被确定为官邸前访问的提问表示，外交公馆用作官邸是许多参谋共同决定的，不应这样报道。另外，尹锡悦就任后将首先从瑞草洞私宅上下班。裴贤镇对此表示，考虑到上下班时间，目前正摸索最佳方案并进行模拟演习，确保不对普通市民造成不便。