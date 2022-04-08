尹锡悦访问韩国产疫苗研发企业 表示将全力为企业提供援助

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦25日访问首款国产疫苗研发公司SK生物科学时表示，“这个研究室承载着我国的经济、公共卫生和安全”，并强调将为疫苗开发提供国家层面的援助。尹锡悦当天上午在位于京畿道城南的SK生物科学主持召开恳谈会时表示，朴正熙等历任总统为了国家发展，经常视察重化工工厂和建筑工地。现在我们应该多访问我国经济核心所在的研究所。尹锡悦还提到去年9月访问SK生物科学安东工厂的事宜并表示，“当时曾说过希望疫苗尽快研发出来，没想到不到1年就传来了好消息。作为国民的一员，向研发人员的辛勤工作表示感谢和敬意”。SK生物科学当天宣布，该公司正在研发的新冠疫苗候选物质“GBP10”在三期临床试验中表现出了优于阿斯利康等对比疫苗的免疫反应。尹锡悦强调，新政府将尽全力向包括SK生物科学在内的疫苗和治疗药物研发企业提供所有援助。总统职务交接委员会委员长安哲秀当天陪同尹锡悦访问SK生物科学。安哲秀表示，即使克服了新冠病毒，也极有可能出现新型病毒引起的新疫情。只有提前具备防疫系统，才能保护国民生命和安全，并保护我国经济，进而获得从世界十大经济强国发展为五大强国的机会。安哲秀表示，防疫系统是新政府极其重要的课题，韩国成为拥有疫苗研发能力的疫苗主权国家是十分重要的目标之一；将以生物医药产业为未来发展动力，使韩国最快应对新疫情、走在前列。