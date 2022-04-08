韩今年物价涨幅预期值在亚洲发达国家中排名第二

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韩国国际广播电台报道：预测显示，受乌克兰事态导致的国际油价和原材料价格上涨的冲击，韩国今年物价涨幅将在亚洲发达国家中排名第二。24日，根据国际货币基金组织的《世界经济展望》，韩国今年的消费者物价涨幅预期值为4.0%，较亚洲8个发达国家和地区2.4%的平均值高1.6个百分点。国际货币基金组织将全球40个国家和地区列为发达体，亚洲国家和地区有韩国、日本、台湾、澳大利亚、新加坡、香港、新西兰、澳门。其中物价涨幅预期值高于韩国的仅有新西兰（5.9%）。即使在受乌克兰事态影响较大的国家中，韩国物价涨幅预期值也排名第二。国际货币基金组织去年10月公布的韩国今年物价涨幅预期值为1.6%，上调幅度达到2.3%，在亚洲8个发达国家和地区中排名第二。同一时期，新西兰从2.2%上调至5.9%，上调幅度为3.7%。新加坡的上调幅度为2.0%、澳大利亚为1.8%、台湾和澳门均为0.8%、日本为0.4%。香港则下滑了0.2%。尽管韩国的物价涨幅预期值好于美国（7.7%）、欧洲发达国家平均值（5.5%），但在亚洲地区属于极高的水平。国际货币基金组织指出，乌克兰是物价涨幅上调的主要原因。国际油价、粮食价格等原材料价格上涨已影响全世界。韩国政策性研究机构有关人士表示，美国主因是经济向好的影响，欧洲的主因是乌克兰事态导致的能源价格猛涨。亚洲国家受这类因素的影响较小，但是韩国对海外能源的进口依赖度高，反而较其他国家更容易受到冲击。