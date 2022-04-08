韩国方便面走俏海外 上月出口额首次突破7000万美元

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韩国国际广播电台报道：上月韩国方便面出口额首次突破7000万美元。据韩国关税厅和食品业界25日的消息，今年3月韩国方便面出口额为7158万美元，同比增长20.0%、环比增长35.8%。这是韩国方便面单月出口额首次突破7000万美元。上月方便面出口量为2.0119万吨，首次突破2万吨，分别较去年同期、前一月增长17.2%、35.7%。上月方便面出口额为进口额（111万美元）的64.3倍，出口量是进口量（152吨）的132.4倍。从出口对象国家和地区来看，中国为1908万美元，排名第一。其次是美国（975万美元）、日本（571万美元）、泰国（290万美元）、加拿大（289万美元）、菲律宾（257万美元）、马来西亚（253万美元）、香港（226万美元）、荷兰（220万美元）等。分析指出，韩国方便面出口持续增长，主要是因为防弹少年团等韩流文化在全球受到追捧带来的正面效应。韩国电影《寄生虫》2020年在美国奥斯卡颁奖典礼上获得4个奖项，去年奈飞自制剧《鱿鱼游戏》又火遍全球。在东南亚，三养食品的火鸡炒面系列备受追捧；在中东地区，韩国方便面的人气也在上升。另外，疫情导致海外国家的居家时间延长，方便面被视作储备粮。业内人士表示，由于韩国方便面公司在海外工厂生产的情况不少，全球实际销售额远远高于出口额。