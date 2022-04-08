韩国队连续第12届占据世界跆拳道品势锦标赛奖牌榜榜首

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韩国国际广播电台报道：韩国在世界跆拳道品势锦标赛上连续第12届占据奖牌榜榜首。2022年世界跆拳道品势锦标赛24日在京畿道高阳市韩国国际展览中心落下帷幕。韩国队参加了36个项目中的30项，总计获得20枚金牌、6枚银牌、2枚铜牌，排名奖牌榜第一。虽然金牌数少于4年前的台北锦标赛（23枚金牌、5枚银牌、1枚铜牌），但是维护了跆拳道起源国的尊严。自2006年首届锦标赛在首尔举行以来，韩国奖牌榜第一的宝座从未被撼动。受新冠全球大流行的影响，原本计划在丹麦海宁举行的2020世界跆拳道品势锦标赛取消。本届大赛是继台北锦标赛后时隔4年举行，也是时隔15年在韩国举行。本届大赛从21日起举行、为期4天，共有来自63个国家的760名选手参赛。参赛国家数创下历史记录。台湾以4枚金牌、8枚银牌、7枚铜牌连续第2届排名第二、美国以3枚金牌、8枚银牌、16枚铜牌排名第三。男子个人赛（30岁以下）金牌得主、韩国选手姜完镇（音）和女子个人赛（30岁以下）金牌得主、丹麦选手艾娃·珊德森当选公认品势最佳选手。男女个人赛（17岁以上）冠军得主李南勋（音）和车艺恩（音）当选自由品势最佳选手。在俄罗斯侵略乌克兰战争的炮火中仍坚持参赛的乌克兰选手团获得勇斗奖。