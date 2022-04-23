韩青瓦台5月10日中午开放 27日起接受预约

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韩国国际广播电台报道：韩国总统职务交接委员会公布青瓦台开放的具体方案和日程。青瓦台将从文在寅总统离开青瓦台、当选总统尹锡悦就任的5月10日中午12时开始开放。尹锡悦将在龙山国防部大楼五楼临时办公室开始办公，而非青瓦台。总统职务交接委员会表示，青瓦台将从新任总统就职典礼结束的5月10日中午12时开始予以开放。观众将可参观青瓦台本馆前院、绿地园和常春斋。不过此次是临时限时开放，截至5月22日每天仅允许六批观众入场参观，每次限额6500人，每次参观两小时。参观人员须通过手机应用程序进行预约。青瓦台迁移工作组组长尹汉洪表示，大量人员同时入场参观会为国民带来不便，因此决定接受预约和限额参观。在保安设施和文件等做好整理之前，观众不能参观建筑内部。5月22日以后也将持续予以开放，但具体的方法尚未做出决定。不过，5月10日上午7时开始，民众可以自由前往与青瓦台连接的北岳山登山路。尹锡悦将在龙山国防部大楼五楼临时办公室开始办公。位于国防部大楼二楼的总统办公室修建工程尚未结束，因此决定在五楼临时办公室办公。截至位于汉南洞的外交部长官官邸改建为总统官邸之前，尹锡悦将在约一个月的时间里从瑞草洞自宅上下班，交通管制将不可避免地给当地民众带来不便。