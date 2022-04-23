韩60岁以上人群的新冠疫苗第四剂接种预约率为19%

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韩国国际广播电台报道：在韩国迅速恢复日常的情况下，继上周解除保持社交距离措施以后，本周开始全面允许人们在室内进餐。韩国全国各地时隔2年开始重启露天活动。虽然如此，政府表示，日常恢复并不意味着新冠威胁不复存在。据悉，新的新冠病毒变异毒株上月开始在美国和加拿大等国家迅速蔓延，目前并不排除该变异毒株进入韩国的可能性。韩国防疫部门表示，医疗应对机制将集中于最大限度地减少高危人群、危重患者、死亡率。目前韩国开始对60岁以上人群进行新冠疫苗的第四剂接种工作。以26日0时为基准，60岁以上新冠疫苗第四剂接种预约率为19%，略高于前一日的15%，这批人群的第四剂疫苗接种率接为6.8%。为了帮助难以接受疫苗接种的人群，防疫部门和地方自治团体联手为他们提供出行车辆支援、外语接种指南、保健所访问接种、主治医生为入院患者提供咨询等便利服务。在医疗接近性较差的岛屿地区，防疫部门将通过保健所为确诊患者开具治疗处方和调剂治疗剂。另外，随着社区医院、诊所的面对面诊疗的扩大，负责治疗剂供应的药店也将逐渐增加。总统职务接管委员会指出，在恢复日常之前，尤其需要对重症、死亡危险较高的高危人群进行彻底的防范工作。对此，总统职务接管委员会最快定于27日公布包括对高危人群对策在内的“新冠应对100天路线图”。