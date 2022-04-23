韩国第一季度GDP增长率为0.7%

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韩国国际广播电台报道：今年第一季度韩国国内生产总值(GDP)增长率只停留在0.7%的水平。此间韩国对外出口表现良好，但是消费和投资减少，增长势头比去年第四季度有所减弱。虽然韩国央行韩国银行展望今年韩国国内生产总值可望实现3%的增长，但是也有很多人预计难以实现这一展望。据KBS记者报道，韩国央行韩国银行日前公布的今年第一季度韩国国内生产总值只比前一季度增长了0.7个百分点。韩国国内生产总值继去年第三季度环比下降0.3个百分比以后，第四季度升至1.2个百分点，但是今年第一季度则跌落至1%以内。其中，民间消费受奥密克戎流行等影响而减少了0.5个百分点。因政府方面的投资比上一季度减少，设备和建设等投资都有所减少。据悉，对外出口以半导体和化学产品为主而增长了4.1个百分点，从而支撑了经济成长。韩国银行认为，乌克兰事态的长期化、全球经济成长势头受挫等对韩国对外出口不断造成负面影响。与此相反，萎靡不振的餐饮、住宿等服务业因防疫措施放宽而出现恢复迹象。有鉴于此，今年韩国国内生产总值可望实现当初预计的3%的增长率。国际货币基金组织(IMF)上周对韩国国内生产总值增长率的预计值比原先下调了0.5个百分点，为2.5%。各大信用评级机构纷纷展望韩国今年的国内生产总值增长率为2.7%。据悉，高物价已成为恢复消费的最大障碍因素。随着中国封控措施的扩大、美联储正式开始上调基准利率等，韩国今后必须要克服较多的变数。