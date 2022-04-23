韩虚拟资产交易所Dunamu被指定为大企业

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韩国国际广播电台报道：随着比特币等虚拟资产交易规模的扩大，相关企业首次被指定为公示对象大企业。此外，得益于半导体销售增加，SK已超越现代汽车，在企业当中的排名升至第2位。运营Upbit的虚拟资产交易所Dunamu在相关企业中首次被指定为大企业。公正交易委员会表示，Dunamu的资产总额已逾10万亿韩元，因此与公示对象企业集团一道被指定为相互出资限制对象。Dunamu为信息通信企业，成立于2012年。由于虚拟资产交易旺盛，呈大幅增长势头。与Dunamu一道，游戏开发商Krafton、宝城（音译，下同）、信荣、农心等共八家企业此次被新指定为公示对象企业。公正交易委员会副委员长金在信表示，此次确定了今年度大企业集团的适用对象，今后公正交易委员会将持续分析和公开上述集团有关信息。在企业界排名靠前的企业中，SK超过现代汽车，资产总额排名升至第2位。分析认为，SK排名上升是由于半导体销售增加和石油业务增长等。这是2010年以后，韩国五大企业时隔12年首次排名更迭。由于海运需求的恢复，HMM、SM、长锦商船等海运企业的资产总额也大幅上涨。Kakao和Naver等信息通信企业持续呈增长势头。另外，收购大宇建设的中兴建设资产总额翻了一番。