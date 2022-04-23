韩政府决定向欧洲提供部分液化天然气

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定向欧洲提供部分天然气。欧洲因俄罗斯入侵乌克兰面临着液化天然气短缺的情况。韩国产业通商资源部27日表示，由于冬季已过，液化天然气供给有余，决定在不影响国内供需和价格的范围内提供部分天然气。不过产业部表示，具体供给时间和供应量有可能对其他天然气合同造成影响，因此无法公开。相关业界人士表示，韩国对液化天然气的供需管理一直较为严格，因此可提供的货量不会很多。路透社此前援引匿名消息人士的话报道称，应美国和欧洲的请求，韩国截至今年夏天将安排部分天然气供欧洲使用。美国政府今年2月曾询问韩国政府是否愿意向欧洲支援液化天然气。当时政府以国内供需为由婉拒，不过最终改变了立场。分析认为，日本同意提供对政府的态度变化起到了一定的影响。外界持续要求欧盟停止进口俄罗斯的天然气。与此同时，俄罗斯以波兰和保加利亚拒绝卢布支付为由停止向两国供应天然气，导致欧洲的天然气短缺情况加剧。根据能源信息分析企业标普全球的数据，当天亚洲液化天然气现货价格为26.2美元/百万英热单位（mmBtu），上涨16%。前一天，亚洲地区的韩日市场指数（JKM）液化天然气价格为22.599美元/百万英热单位（mmBtu）。