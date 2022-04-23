韩新政府新冠百日应对路线图公布 5月底考虑解除户外口罩佩戴义务

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦政府将于5月下旬决定是否解除户外口罩佩戴义务。同时，新政府还将在一个月内制定病床和人力保障措施、高风险和弱势群体保护对策，并追加引入101万人份口服药，以应对新冠疫情的再次流行。新政府还将在100天内探讨根据人员密集度和封闭程度来实施保持社交距离防疫措施，而非此前的按照行业实行。韩国总统职务交接委员会委员长安哲秀27日在位于首尔钟路区通义洞的交接委办公室公布了《新冠病毒经济应对百日路线图》。安哲秀表示，政府成立后100天将是8月，很多专家预测今年秋天将出现新型变异毒株引发的大流行。在此之前应做好所有准备，因此需要制订百日路线图。《百日路线图》分为四大方向、总计34个实践课题。四大方向分别是“基于科学根据建立防疫政策推进体系”、“确立可持续的传染病应对体系”、“严密保护高风险和弱势群体”、“确保安全的疫苗和充分的药物”。34个实践课题将分别在新政府成立后的30天内、50天内、100天内推进。新政府将首先在30天内考虑宣布解除户外口罩佩戴义务。安哲秀表示，将同时判断解除户外口罩佩戴义务、实施室内口罩佩戴义务。新政府将和保健福祉部、疾病管理厅共同制定准确标准。实施全国大规模抗体阳性率调查也属于30天内推进课题。新政府还计划在一个月内制定病床和人力保障对策、老年人疗养医院及设施保护对策、学校感染预防支援方案等。另外，新政府将在一个月内敲定为高风险群体开启检测、治疗快速通道的方案，确保患者可在当天获得Paxlovid处方；同时追加引入100.9万人份口服药。50天内推进的课题包括强化急诊和特殊患者治疗体系、加强看护弱势群体心理援助。同时，新冠应对体系将切换至以社区医院等一般医疗系统为主。新政府还决定设立总统直属传染病危机应对咨询机构，废除日常恢复支援委员会。此外，新政府计划在100天内基于科学根据重建生活防疫体系，探讨调整保持社交距离措施的标准。安哲秀表示，将根据设施的密集度、密接程度、封闭程度来进行科学防疫，即以人与人之间的距离、桌与桌之间的距离和换气设施等为准判断，而不是一刀切地关闭所有咖啡馆和健身房。此外，建立中央传染病专门医院、调整传染病等级体系、重组隔离体系、构建防疫综合信息系统、制定第四针接种计划也属于100天内推进课题。