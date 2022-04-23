韩统一部：北韩阅兵式旨在展现国防能力和发展核武决心

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部表示，北韩本月25日的大规模阅兵式“展现了北韩的国防力量，强调了其加强核武能力的决心”。统一部敦促北韩停止制造紧张氛围、参与对话。统一部有关人士28日与记者会面时表示，这是金正恩执政后首次在朝鲜人民革命军建军日举行阅兵式。统一部认为，这次阅兵式既是金正恩为鼓励各级部队而举行的庆典，也包含了展示国防力量的用意。这名人士指出，朝鲜人民革命军由金日成创建，在建军日举行阅兵式加强了以金正恩为中心的体制内部团结，凸显了金正恩政权的正统性。这名人士还表示，虽然金正恩的讲话并未包含直接的对南、对美信息，但是提及了使用核武的可能性，强调了继续提升核武能力的决心。金正恩在阅兵式上表示，若国家的根本利益受到侵犯，核武战力将不得不执行其第二项使命。分析认为，国家根本利益是指与国家、体制存废有关的事务。统一部还表示，劳动部副部长金与正也出席了此次阅兵式，党政治局常务委员从原本的4-5人调整至6人；2名军方人士列入了常务委员名单，正予以密切关注。统一部有关人士表示，“我国政府和国际社会一贯坚持，北韩应停止包括升级核能力在内的所有营造紧张氛围的行动，尽快参与对话和谈判”。