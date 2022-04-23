韩拟下周解除户外口罩佩戴义务

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韩国国际广播电台报道：韩国政府基本敲定从下周起解除户外口罩佩戴义务，国务总理金富谦将于29日在新冠中央灾难安全对策本部会议上公布该方针。政府有关人士表示，新增确诊病例数在私人聚会人员限制、营业时间限制等保持社交距离措施解除后仍持续减少，重症转化率、死亡率也保持稳定。专家认为，户外的感染和传播可能性远远低于室内，可以解除口罩佩戴义务。总统职务交接委员会委员长安哲秀昨天表示，将考虑在新政府成立30天内宣布解除户外口罩佩戴义务，具体时间为5月下旬。分析认为，这一发言实际上是建议现政府勿解除口罩佩戴义务。为此此前有意见预测，原本计划在29日公布户外口罩佩戴有关决定的政府有可能接受交接委的建议，交由下届政府做最终决定。不过政府认为，目前没有任何不解除口罩佩戴义务的根据和理由。政府对交接委的意见进行了探讨，不过目前新冠疫情保持稳定，且传染病等级也已下调，完全具备解除户外口罩佩戴的条件。另外，疗养医院及设施本周末起将允许正常探望。此前为防止传染，相关设施仅允许无接触探望。政府考虑到确诊病例数的减少势头和入院患者家属的要求，允许符合条件者于本月30日至下月22日进行正常探望。若入院患者曾感染新冠，探望者只须完成2针接种； 若入院患者无新冠感染病历，探望者须完成3针接种。面向60岁及以上人群的第四针疫苗接种工作本周一启动，截至目前已有136万人完成接种，接种率为10%。80岁及以上人群因致死率较高，被建议积极接种，目前第四针接种率为17.4%。另外，韩国新增确诊病例数连续第8天低于10万例。中央防疫对策本部表示，以28日0时为准，韩国新增5.7464万例确诊病例，其中本土感染5.7443万例、境外输入21例。