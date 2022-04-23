李健熙捐赠品展览开幕 莫奈《睡莲》首次亮相

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韩国国际广播电台报道：去年三星集团已故会长李健熙将生前收集的2.3万余件美术品和文化遗产捐赠给国家，其中一部分于去年公开。这次有更多的东西方名作展出，其中印象派美术大师莫奈的代表作《睡莲》首次向大众公开。《睡莲》是被誉为“光与影的猎手”的莫奈克服了几近失明的痛苦后完成的杰作。画中浮在水面的睡莲与湖水一色，界线十分模糊。《睡莲》系列画作共有250幅，这次展出的是韩国国内仅有的一幅。韩国抽象美术巨匠金焕基的《月与缸》也在展出的行列。画作通过厚重的质感来表现月亮与缸，其特有的韩国式美感与在一旁展出的18世纪白瓷缸相呼应。此外，一系列以家庭为主题的画作也引人注目。只要家人在一起，就仿佛身处宇宙的中心；将与思念许久的家人见面的喜悦令人不禁后仰；少女代替劳动的妈妈照看弟弟。朝鲜时代学者丁若鏞在流放康津期间写下了关于邻人家庭的故事，包含着对父亲的担忧之情。李健熙捐赠的350余件作品再次与观众见面。其中不仅有在近现代美术史上留下浓重痕迹的作品，也有三国时代佛像、高丽香炉等珍贵的文化遗产。国立中央博物馆方面表示，李健熙会长捐赠品的最大特点是种类丰富、时代跨度大，这次展览着重于尽可能地将它们共同表现出来。这次展览聚集了散落在国立中央博物馆、国立现代美术馆等全国7个机构的李健熙捐赠品。