韩一季度环保型乘用车出口额达36亿美元 为历年第二高

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韩国国际广播电台报道：今年一季度韩国环保型乘用车的出口额创历年第二高。根据韩国关税厅28日公布的《2022年一季度乘用车贸易情况》，一季度乘用车出口额为109亿美元，同比减少0.6%。出口量为52万辆，较去年同期下滑8.3%。从出口对象国来看，澳大利亚（18.2%）、英国（45.7%）、法国（15.8%）、以色列（80.4%）、沙特阿拉伯（29.9%）出现了不同程度的增长，美国（-1.5%）、加拿大（-17.2%）、德国（-18.0%）、俄罗斯（-37.7%）、西班牙（-16.1%）则出现了减少。环保型乘用车的出口额为35.9亿美元，同比增长48.3%，创下历史第二高。环保型乘用车出口额占比也持续增长，去年一季度为22%、二季度为25.1%、三季度为29.3%、四季度为32.7%，今年一季度达到32.8%。一季度乘用车进口额为30亿美元，同比增长4.6%；进口量为7万辆，减少3.1%。一季度环保型乘用车进口额为13.5亿美元，同比增长30.8%，占乘用车进口总额的44.8%。另外，乘用车出口平均单价为2.0979万美元，较去年同期上升8.4%；进口乘用车平均单价为4.4817万美元，同比增长8%。