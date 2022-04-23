韩下周起取消户外口罩令

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定从下周起取消户外口罩令。国务总理金富谦29日在政府首尔办公楼举行的新冠中央灾难安全对策本部会议中表示，政府决定从5月2日起取消民众户外佩戴口罩义务。金富谦介绍说，新冠疫情达到峰值后已第六周呈减少势头，考虑到防疫情况和国民恳切希望恢复日常生活，政府决定持续改善防疫规定。不过参加50人以上的集会以及观看表演和体育比赛时仍需遵守佩戴口罩义务。金富谦表示，部分人士对取消户外佩戴口罩义务表示忧虑。但政府认为，民众即使独自散步或与家人出游也无法摘下口罩，甚感郁闷和不便，政府不能对此置之不顾。金富谦还说，法国和新西兰等国家在奥密克戎疫情达到峰值后便取消了户外佩戴口罩义务，不过这些国家并未发生特别的问题，疫情持续呈减少势头。政府强调，在传染力较高的室内佩戴口罩极为重要，应彻底遵守室内佩戴口罩义务。政府表示，放宽民众户外佩戴口罩义务后，呼吁民众尽可能在户外运动和聚会，避免在封闭的室内。此外，居家治疗扩大以后，截至4月初生活治疗中心将减至每区域一处。另外，奥密克戎变异毒株扩散呈减少势头，以29日0时为准，韩国新增5.0568万例新冠确诊病例。这是2月11日（5.3916万例）以后，时隔11周周五新增五万多例新冠确诊病例。危重病例为526例，连续三天为500多例。死亡者为136人，较前一天（122人）增加14人，但单日死亡者减至100人左右。