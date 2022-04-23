韩新总统幕僚人选公布 组织结构大幅削减

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦的幕僚名单日前公布。总统室组织结构从原本的“三室、八首席秘书”削减为“二室、五首席秘书”，经济安全和市民社会领域的重组尤其引人注目。高丽大学教授、李明博政府时期外交部第二次官金圣翰被提名为国家安保室长，联合参谋本部前作战本部长金龙显被提名为警卫处长。曾有李明博“外交军师”之称的成均馆大学教授金泰孝、前青瓦台危机管理秘书申仁镐（音）分别被提名为国家安保室第一和第二次长。第一次长还将兼任国家安全保障会议（NSC）事务处长，而此前第一次长均由军人背景人士担任。第一次长之下新设经济安全秘书职位。前国会议员李珍福、姜升圭分别被提名为政务首席秘书和市民社会首席秘书。SBS前报道本部长崔英范被提名为宣传首席秘书，企划财政部前第一次官崔相穆被提名为经济首席秘书，首尔大学教授安祥薰被提名为社会首席秘书。政策室长和民政、就业岗位、人事首席秘书职位被废除。总统附属室也由原本的两个整合为一个，负责总统夫人辅助工作的第二附属室被废除。另外，出于加强对国民沟通的目的，市民社会首席秘书室将扩大。在此次公布的人选中，《朝鲜日报》前评论委员姜仁仙是唯一的女性，没有青年人士任职。包括此前公布的秘书室长提名人金大棋在内，11名首席秘书级别以上幕僚的平均年龄为60.1岁，出生地区为首尔七人、岭南三人、忠南一人。