韩政府加强监督食品业界供需情况 应对印尼棕榈油出口禁令

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部2日在位于首尔市瑞草区的大韩贸易投资振兴公社召开进出口情况评估紧急会议。由于印度尼西亚颁布棕榈油出口禁令，政府决定加强对食品业界原材料供需情况的监督。会议就俄罗斯侵略乌克兰、中国部分城市封锁、印度尼西亚棕榈油出口禁令对国内供应链的影响进行了评估。政府预计，若印度尼西亚棕榈油出口禁令长期化，将对韩国食品业界造成影响。韩国一年从印度尼西亚进口34万吨棕榈油，其中约20万吨用于食品生产。食品业界的库存量为2-4个月，禁令短期内影响有限，不过若事态长期化，棕榈油国际价格将上涨，有可能引发供需不稳定的情况。对此，政府决定加强对棕榈油国际供应链和国内供需情况的监督。另外，分析指出，随着乌克兰事态长期化，韩国进出口将遭受比目前更为严重的影响。若对俄罗斯依赖度较高的独联体国家经济陷入低迷，其影响将波及韩国。俄罗斯侵略乌克兰后，韩国对俄罗斯出口骤减，4月前25天的汽车出口同比减少97.3%，汽车零部件和钢铁出口也分别减少87.4%和89.2%。另外，中国最大物流枢纽城市上海实施封锁措施已超过一个月，北京等其他城市也有可能封锁，韩国企业面临的风险日渐上升。会议认为，有必要持续关注中国经济和物流情况，评估对韩国进出口造成的影响。此外，因国际社会制裁致使经济状况恶化、货币贬值，缅甸政府3月公布了强制要求外币账户兑换为本地货币的行政命令。缅甸银行随后停止了外汇交易，韩国支付原材料进口货款存在困难。通商本部长吕翰九表示，全球贸易环境变化对韩国进出口造成负面影响的可能性极高，将继续细致评估有关情况。