4月韩消费者物价上涨4.8% 创13年6个月新高

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韩国国际广播电台报道：韩国统计厅在3日发布的“4月消费者物价动向”资料中表示，4月韩国消费者物价指数为106.85，较一年前上升了4.8%，这是2008年10月上涨4.8%以来的最高增幅。韩国消费者物价上涨率自去年10月开始至今年2月连续五个月保持在3%以上，3月升至4.1%，此次时隔仅一个月又上升了0.7个百分点。石油类和加工食品牵引了物价上涨势头，曾一度保持平稳的农蓄水产品价格也出现了小幅上涨。企划财政部表示，俄罗斯入侵乌克兰战争陷入长期化，美国原油库存减少导致国际油价持续上涨。在农产品方面，出货量增加等供给条件大致保持良好，但随着进口价格上升，导致相关物价上升幅度有所扩大。按品种来看，商品物价较一年前上涨了6.6%，工业产品物价上涨7.8%。尤其是石油类上涨了34.4%，呈现出最高的上升率。加工食品上涨了7.2%，特别是面包价格大幅上涨，达9.1%。4月农蓄水产品上涨了1.9%，环比上涨了0.5个百分点。其中进口牛肉上涨28.8%、猪肉上涨5.5%、葡萄上涨23%等。与此相反，大葱价格下跌了61.4%、苹果下跌23.4%、洋葱下跌39.1%、辣椒粉下跌14.6%、红薯下跌26.5%。水电费和煤气费上涨了6.8%。尤其是韩国电力公社上调电费价格后，电费上涨了11%。