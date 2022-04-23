《刑事诉讼法》修正案等获国会和国务会议通过

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统3日主持召开国务会议，表决通过了共同民主党推进的旨在缩小检察调查权的《检察厅法》和《刑事诉讼法》修正案。该修正案刊登在官报上对外颁布。由此，缩小检察调查权法案的立法程序已全部结束，修正案将从四个月后开始施行。此前，韩国国会3日上午召开全体会议，表决通过了包括禁止检察进行另案调查等内容的《刑事诉讼法》修正案。在参与表决的174名议员中，赞成164票、反对3票、弃权7票，法案在讨论开始后仅过三分钟便获得通过。当天，国民力量党议员并未参加表决，正义党议员投了弃权票。国民力量党表示，共同民主党利用小伎俩进行了立法独裁。共同民主党则针锋相对地表示，打破协议的是国民力量党，法案的内容和程序都是正当的。获得国会通过的《检察厅法》和《刑事诉讼法》修正案3日下午在由文在寅总统主持的最后一次国务会议上通过了表决，并予以颁布。文在寅在国务会议发言中表示，今天的会议是经过时间调整后召开的，这是为了获得国会通过后政府公布《检察厅法》和《刑事诉讼法》修正案等检察改革相关法案而采取的举措。现任政府在任期内负责任地审议并解决了上述法案事宜。另外，当天的国会全体会议还审议通过了旨在商讨设立接管检察直接调查权的“重大犯罪调查厅”的司法改革特别委员会组建案。共同民主党表示，随着缩小检察调查权相关法案的立法工作结束，将加快组建重大犯罪调查厅的有关工作。