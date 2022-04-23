韩国会举行国务总理提名人韩德洙与长官提名人听证会

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韩国国际广播电台报道：韩国国会3日对国务总理提名人韩德洙和三名长官提名人进行人事听证会。继2日以后，在3日举行的听证会中，韩德洙在金&张律师事务所获得高额顾问费继续成为争论的焦点。听证会关于就业对象审查规定也展开了辩论。共同民主党强烈指出“前任官员获礼遇”问题。但韩德洙表示，自己遵从了法律规定。有人指出，“前任官员获礼遇”是韩国司法界等存在的一种所谓的潜规则，指法官、检察官和政府高层官员退休后转行担任律所或大企业的律师和顾问，享受高薪待遇。当天，包括共同民主党指定的"第一位落马对象"、保健福祉部长官提名人郑镐永在内，行政安全部长官提名人李祥敏、科学技术信息通信部长官提名人李宗昊3日也出席了国会听证会。在保健福祉部长官提名人郑镐永的听证会上，朝野议员就所谓的提名人“子女特惠疑惑”展开了激烈争论。郑镐永就其本人和家属引起的争论向国民表示歉意。他承诺将促进保健福利方面的革新，从而明确阐明了不会放弃保健福祉部长官提名人资格的立场。另外，2日进行听证会后，环境部长官提名人韩和镇的人事听证报告3日获国会通过。国土交通部长官提名人元喜龙的人事听证报告因其提交的资料欠缺，国会定于4日重新予以审议。