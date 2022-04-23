韩国各级学校放宽佩戴口罩限制

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韩国国际广播电台报道：韩国在放宽保持社会距离措施以后，学生们不必佩戴口罩也能在学校运动场进行体育运动。众多高中生在进入高中三年级以后终于能参加成为学生时代美好回忆的修学旅行。KBS记者就恢复日常的韩国各级学校的情况予以了介绍。学校运动场内挤满了学生人群，学生们在做好准备运动后开始了跳跃。学生们不必佩戴口罩，在运动时备感轻松。金花（音）小学六年级学生金妍儿(音)说，如今不用佩戴口罩，感到很舒爽。在5月和煦的阳光普照下，久违的学生们一起留着汗水，重新在运动场上奔跑，呈现出一片欣欣向荣的景象。拿着绿色、黄色等五颜六色气球的幼儿园小朋友正加油助威，备感兴奋。在修学旅行之前必须签到，三五成群的学生们聚集在一起，在他们的脸上充满了激动的表情。到了高三才出发的修学旅行，差点错过旅行的学生们不由自主地兴奋起来。学生们第一天的行程是游乐园，他们尽情玩耍、不分你我、造就回忆，时间不知不觉就过去了。高三学生老师朴正喜(音)说，学生们激动得睡不着觉，现在非常开心。 一想到要和学生们一起度过愉快的时光，老师们也很兴奋。久违的户外活动传出的笑声不断。 现在大家还是非常小心谨慎，虽然他们都戴着口罩，但是学生们在听到老师说马上就能摘掉口罩后倍感高兴。首尔阳川区厅职场幼儿园小朋友金恩彩(音)说，在摘掉口罩以后，我感觉呼吸会更方便。 我想和朋友们聊有趣的话题。从本月23日开始，各级学校学生去体验学习或修学旅行时也不用佩戴口罩。但在进入教室和午餐进食前仍需进行体温检查，室内也需进行通风并设置食堂隔板等，学校基本防疫体系仍将维持一个学期。