韩总统职务交接委发布新政府110项国政课题

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韩国国际广播电台报道：韩国总统职务交接委员会3日选定并颁布了新政府的110项国政课题。新政府的国政愿景为“再次腾飞的大韩民国、共同富裕的国民之国”。总统职务交接委员会在政治、行政、经济、社会、外交、安全、未来、地方等领域制定了体现国政蓝图的国政目标，并确定了110项国政课题。第一个国政课题是补偿小工商户因新冠疫情遭受的损失。另外，总统职务交接委员会提出的房地产政策中包含了250万户以上住宅的供应计划、合理调整住宅整顿事业制度、制定第一期新城市特别法、放宽住宅购买时LTV限制等内容。废除脱核电政策也被选定为主要国政课题，废除法务部长官调查指挥权和调整检察、警察责任调查机制等也被列入国政课题。总统职务交接委员会还决定通过新成立"公共年金改革委员会"，通过社会大妥协促进年金改革。在对北韩政策方面提出可预测的无核化路线图，其中包括：根据相互主义原则进行无核化协商、在板门店等地设立南北韩和美国的联络事务所、改善北韩人权状况等。另外，虽然士兵月薪200万韩元的公约也反映在政策上，但今后将进行阶段性上调，而不是立即上调，并通过提供青年进入社会的支援金，到2025年为止兑现相关承诺。在当选总统尹锡悦提出的承诺中，废除女性家族部和追加部署“萨德”系统等并没有明确包括在本次的国政课题中。