美派遣副总统丈夫带团出席尹锡悦就任仪式

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韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间4日宣布，将派遣由副总统哈里斯的丈夫、被称为“第二先生”的道格·埃姆霍夫率领的代表团出席当选总统尹锡悦的就任仪式。白宫当天公开了总共八人的代表团名单，其中四人为韩裔人士。除了埃姆霍夫外，美国驻韩大使馆代办克里斯托弗·德尔科尔索、劳工部部长马蒂·沃尔什、民主党众议员阿米·贝拉也在名单之列。四名韩裔人士为众议院民主党议员玛丽莲·斯特里克兰、司法部环境和自然资源司助理部长托德·金、总统特别顾问琳达·沈、小说《柏青哥》作者李敏金。分析认为，美国政府派遣“第二先生”率团访韩主要考虑到了20日拜登的访韩行程和韩美同盟的重要性。美国一直以来派遣国务卿或白宫国家安全顾问等高级别官员出席韩国总统的就任仪式，不过国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文很有可能随同拜登访韩，从时间上来看很难出席此次就任仪式。副总统哈里斯也将随拜登访韩，第一夫人吉尔·拜登则于本月5日-9日访问罗马尼亚和斯洛伐克。分析认为，白宫之所以派遣具有“白宫家族”这一象征性意义的埃姆霍夫是出于对亚洲核心同盟国韩国的礼遇。另外，美国劳工部部长沃尔什代表政府官员，众议院议员贝拉是最具代表性的亲韩派议员。众议院议员斯特里克兰的母亲是韩裔，本人也曾支持美国国会发起的韩国战争《终战宣言》法案。作家李敏金的小说《柏青哥》被苹果TV+改编为电视剧，并在全球范围内广受欢迎。