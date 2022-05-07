韩国元老级影后姜受延去世 享年55岁

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韩国国际广播电台报道：韩国电影演员、有“元老级国际明星”之称的姜受延7日去世，享年55岁。姜受延是首位在全球三大电影节获得女演员奖的韩国演员，闪耀了韩国影坛。姜受延4岁作为童星出道，在50余年的时间里始终是韩国代表性的电影人。本月5日，姜受延因脑溢血在家昏迷，尽管随后接受了治疗，但最终未能恢复意识、溘然长逝。姜受延曾出演KBS电视剧《高中生日记》、电影《青春素描》等作品，成为一代青春影星。1987年，姜受延凭借导演林权泽的《种女》在威尼斯电影节上获得最佳女演员奖，成为首位获得该奖项的韩国演员，成功跻身国际明星行列。1990年，她又凭借《揭谛揭谛 波罗揭谛》在莫斯科国际电影节上获奖。姜受延在当年发表获奖感言时表示，“电影总体的反响很好，电影获得认可，自己才能获奖”。姜受延还留下了《堕落天使》、《你心中的蓝色》等脍炙人口的作品。她曾表示，会看100多次自己的影片，一定会去看上映第一天的第一场，和观众一起看的感觉是不同的。除了致力于演艺事业之外，姜受延还参与了促进韩国电影发展的多项活动。她曾积极参加保护银幕配额制度的运动，还担任了釜山国际电影节的共同执行委员长。姜受延今年1月完成了科幻影片《贞伊》的拍摄，该片也成为了她的遗作。突如其来的噩耗令同事和粉丝陷入了深深的悲伤。电影界组建了治丧委员会，由釜山国际电影节前理事长金东虎担任委员长。灵堂安排在三星首尔医院殡仪馆，故人将于11日出殡。