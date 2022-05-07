4月韩国际航班旅客数环比增55% 防疫措施使部分航线恢复速度缓慢

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韩国国际广播电台报道：数据显示，韩国政府免除对入境人员的自我隔离措施后，4月国际航班旅客数环比增长约50%。国土交通部航空实时统计网站的数据显示，4月国际和国内航班的旅客为378.4万人次，环比增长31.2%。其中国际航班为64.4万人次，环比增长55.4%、同比增长259.8%。国内航班为314万人次，环比增长27.1%。政府3月21日起免除了对完成新冠疫苗接种入境人员的自我隔离措施。另外，本月起国际航班运行次数从每周420次扩大至520次，预计今后国际航班旅客人数将继续逐步增多。韩国航空公司对政府扩大国际航班运行表示欢迎，但对防疫部门继续要求提交PCR检测证明等采取严格的防疫措施表示不满。目前海外旅客须在出发地和国内接受至少三次PCR检测。以四人家庭为准，入境前的PCR检测费用总计达100万韩元，给旅客造成了沉重负担。另外，未接种新冠疫苗的幼儿和青少年仍需进行自我隔离，阻碍以全家旅行为主的东南亚航线的需求复苏。实际上，韩亚航空岘港、芽庄、克拉克航线的重启时间从6月推迟至7月，济州航空岘港、芽庄航线的重启时间从5月推迟至6月。由于国际航班恢复速度缓慢，廉价航空公司的经营正常化也受到了影响。在这种情况下，政府对航空业界的援助措施即将到期，机场设施使用费减免、维持雇佣支援金补贴措施将于6月底结束。