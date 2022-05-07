文在寅政府在逾40%的支持率中谢幕

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅的任期9日结束。直至任期末，文在寅的支持率仍逾40%，不过却未能实现共同民主党政权的延续。文在寅政府自称为“烛光政府”。在2017年5月10日的就任仪式上，文在寅表示，在文在寅和共同民主党政府时期，将做到机会平等、过程公正、结果正义。当时国民对政府的期待极高，青瓦台也充满了活力。文在寅曾表示，自己在青瓦台担任民政首席秘书时也选用了女性助理。随后，因北韩发射洲际弹道导弹、进行第六次核试验而处于紧张气氛之中的韩半岛局势以平昌冬奥会为契机迎来了戏剧性的变化。文在寅同北韩国务委员长金正恩会晤，随后更是出现了韩国、北韩和美国首脑齐聚一堂的历史性场面。文在寅表示，南北共同生活了5000年，又分开生活了70年，为了重新团聚，提议共同朝向和平迈出一大步。然而河内美北首脑会谈破裂后，北韩炸毁了南北共同联络事务所，并撕毁了暂停发射洲际弹道导弹的承诺，韩半岛局势重新回到五年前。文在寅政府在房地产问题上也备受诟病。尽管文在寅表示不会重复“参与政府”失败的政策，但结果却截然相反。文在寅在该问题上的态度也经历了自信、反省、辩解的变化。2022年4月25日，文在寅在电视采访中表示，房价上涨是全球性现象。在新冠疫情应对方面，韩国防疫取得了死亡率低的成果，但也面对着疏于补偿个体户损失的批评。另外，任期五年间，以法务部前长官曹国事件为代表的双重标准争议持续不断。今年4月25日，文在寅在记者恳谈会上表示，在人事问题上时常出现不符合国民要求的情况，对此次大选也造成了负面影响，对国民感到抱歉。最终，文在寅任命的检察总长成为在野党候选人并成功当选总统，文在寅称这一情况十分“讽刺”。青瓦台评价称，本届政府在前政府被弹劾后没有交接工作的情况下成立，克服了诸多危机。在经济上也取得了国民总收入突破3万美元、出口增长等成绩。文在寅直至任期末的支持率仍高达40%以上，在韩国历届总统中前所未有。此外，本届政府在总统办公室搬迁、行使人事权、缩小检察调查权等问题上与下届政府冲突不断。