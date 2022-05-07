北韩未报道最近两次导弹试射 打破惯例

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韩国国际广播电台报道：北韩对最近发射洲际弹道导弹和潜射弹道导弹保持沉默，打破了官方媒体通常在发射第二天进行报道的惯例。进入今年后，北韩连续试射导弹，且通常在第二天通过官媒介绍有关情况进行炫耀。例如朝鲜中央电视台今年1月18日报道称，为抽样检查正进行生产部署的战术导弹并检验武器系统的精准性而进行了试验。然而截至9日，北韩仍未报道7日韩美军方探测到的潜射弹道导弹发射试验，对4日发射洲际弹道导弹也始终保持沉默。不过值得注意的是，今年3月北韩新型洲际弹道导弹发射后在空中爆炸，北韩也未进行相关报道。这意味着最近两次试验也有可能失败或不尽如人意。实际上，北韩4日发射的洲际弹道导弹射程过短，7日发射的潜射弹道导弹的射高相较射程过低。还有分析认为，由于这两类导弹均为针对美国的武器，北韩有可能对发射参数进行了调整。对此，韩国军方也暂时未做出发射失败的结论，而是正进行进一步的精密分析。也有意见认为，北韩取得了有意义的成果，正观察美国的反应。韩国外国语大学教授金珍我表示，北韩要到美国国内媒体进行相关报道后才撰写报告，因此必须与美国媒体的报道时间相吻合。另外，北韩从去年开始实施战略武器开发五年规划，为大力凸显所取得的成果，有可能将多次试射集中在一起报道。