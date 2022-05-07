韩举行第20届总统就任仪式 主题为“再一次，大韩民国！崭新的国民之国”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国开始举行第20届总统就任仪式，主题为“再一次，大韩民国！崭新的国民之国”。总统就任仪式前的活动于上午11时结束，尹锡悦总统夫妇入场后，就任仪式正式开始。就任仪式共准备了4.1万个来宾席位，其中应邀参加的一般民众为2.4万人。就任仪式首次邀请了逃离北韩的三名韩国国军俘虏参加。美国副总统哈里斯的丈夫道格·埃姆霍夫、中国国家主席习近平的亲信、中国国家副主席王岐山以及日本外务大臣林芳正等人士出席韩国总统就任仪式。尹锡悦总统夫妇并未像过去一样乘车直接抵达主席台前，而是在国会正门前下车，步行约180米前往主席台。列位主席台上的人士包括尹锡悦总统夫妇、卸任的前总统文在寅夫妇、历任总统及总统遗属、五部门领导人（国会议长、国务总理、大法院院长、宪法裁判所所长、中央选举管理委员长）以及各政党代表。尹锡悦宣誓就任后，从主席台上走下台阶，在向户外观众席伸展十米左右的突出舞台上发表就职演讲。演讲的主要关键词为自由、人权、公正和团结。尹锡悦以上述价值为基础宣布新政府肩负的时代使命，即打造一个国民是真正主人的国家、在国际社会尽职尽责并受到尊敬的国家。总统就任仪式结束后，尹锡悦不进行汽车游行，而是直接前往位于龙山的总统室大楼，接见外国使节团等正式开始办公。当天下午，尹锡悦将出席在国会大厅举行的庆祝活动，随后出席在新罗酒店迎宾馆举行的外宾晚宴，结束总统就任仪式所有正式日程。