民调：52%韩民众认为尹锡悦能妥善履行总统职务

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韩国国际广播电台报道：KBS进行民意调查，了解了韩国国民对尹锡悦政府的期待情况。认为尹锡悦能够妥善履行总统职务的应答者占比超过一半。应答者将“促进国民团结与消除矛盾”视为新政府应最优先解决的课题，但认为朝野合作可能性低的应答者占比明显。在回答“新政府成立后，尹锡悦是否能妥善履行职务”的问题时，52.2%的应答者给予了肯定答复， 41.8%的应答者表示否定，两者相差10个百分点以上。相较4月进行的调查，给予肯定答复的占比下降了6个百分点，表示否定的占比上升了6.3个百分点。在“新政府最优先的国政运作方向”方面，回答“促进国民团结与消除矛盾”的应答者最多，占比27%。回答“消除经济和社会的不平等”、“铲除腐败和实现社会正义”以及“新冠防疫和促进经济复苏”的应答者也均占比20%以上。在“新政府发布的国政课题中应首先推进哪一项”的问题中，应答者认为经济方面应首先进行房地产税制改革和向年轻一代提供居住福利支援；在社会方面，认为应严惩不正当劳动行为、非法罢工和进行国民年金改革的人较多；在政治外交方面，认为应首先强化多边外交和经济安保的应答者较多，其次为应对北韩的能力和加强韩美军事同盟。在回答“朝小野大的情况下，尹锡悦就任后朝野合作可能性”的问题时，认为“双方合作可能性低”的应答者占比83%，较回答“可能性高”的应答者（12.3%）多出70个百分点以上。在“为实现朝野政治合作，哪一方的作用最重要”的问题上，34.7%的应答者认为总统的作用最为重要，其后依次为共同民主党（25.3%）和国民力量党（20.8%）。KBS委托韩国Research从本月6日起的两天时间里以全国1000名18周岁以上成年人为对象通过手机虚拟号码电话提问方式进行本次调查，应答率为20.1%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可在KBS网站进行查阅。