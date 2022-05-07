尹锡悦在就任仪式上强调应重新发现自由价值

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦10日发表总统就任演说时表示，将在自由民主主义与市场经济体系的基础上，重新打造一个由国民当家做主的国家。尹锡悦在演说时不断强调“自由”与“发展”。他说，只看自己想看的、只听自己想听的反知性主义导致民主主义陷入危机。KBS记者报道说，尹锡悦在当天的就任演说中表示，应重新发现自由的价值。尹锡悦在演说中说，纵观人类的历史，自由的政治权利与市场的自由空间绽放出了繁荣与丰饶的花朵。尹锡悦强调，自由是人类的普遍价值，社会的所有成员都应成为自由市民。当个人的自由受到侵害时，共同体的整体自由将受到威胁。若所有人都想成为自由市民，就必须遵循公正的规则。尹锡悦当天在演说中不断强调自由的价值，共提到了35次“自由”一词。尹锡悦说，过度的两极分化与社会矛盾成为我们社会发展的绊脚石，应通过“快速发展”解决上述问题。在快速发展的过程中，众多国民能找到新的机会，也能提高社会的移动性，从而从根本上铲除两极分化与矛盾的根源。只有依靠科学、技术与革新，才能够实现快速发展。虽然我们面临着全世界的难题，但是必须解决这些难题的政治却在民主主义身处危机时并未发挥固有的功能。究其原因就在于各自选择了只顾自己想看想听的事实的反知性主义。尹锡悦表示，利用多数的力量碾压对方意见的反知性主义将民主主义推入危机的泥沼，损害了对民主主义的信任。在谈到北韩问题时，尹锡悦说，为和平解决北韩核问题，政府将打开对话之门。北韩在转向实际性的无核化之路后，政府将拟定大胆的计划。