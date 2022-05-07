韩党政就向小工商户和个体户提供资金援助达成协议

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦就任韩国总统以后，执政党国民力量党与政府召开了首次党政会议，就向因新冠疫情而遭受损失的小工商户和个体户提供资金援助的规模等事宜达成了协议。此次向小工商户和个体户提供的资金援助规模至少在600万韩元以上，但不会另外发行国债。据KBS记者报道，自新政府成立以后首次召开的党政会议就政府向小工商户和个体户提供的防疫支援金规模至少在600万韩元以上达成了协议。4月总统职务交接委员会曾提出向遭受疫情影响而受损的小工商户和个体户提供不同规模的援助，掀起了轩然大波。分析认为，新政府可能意识到该问题，因而转向积极支援的方针。执政党国民力量党表示，支援对象达370万人，不仅是小工商户和个体户，销售额在30亿韩元以下的中小企业等也都包括在本轮资金援助范围内。国民力量党表示，应将此次支援范围扩大至旅游业、会展业和航空运输业等。该党还邀请政府向低收入群体等弱势群体最高提供100万韩元的紧急生活援助。由此，旨在提供此轮防疫支援的追加预算案规模将超过33万亿韩元。11日出席党政协商会议的经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，搞活民生不分朝野，为使此轮追加预算案获得国会审议通过，国会提供协助已是当务之急。据了解，本轮支援金的财源将通过年度预算年度总支出项目支出结构调整来筹措，并计划最大限度地动用所有可使用的财源。国民力量党表示，不会为了制定追加预算案而另外发行国债。