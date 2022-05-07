韩外交部回应日首相要求德方拆除少女像：政府不应干预民间活动

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部就日本首相岸田文雄要求德国拆除坐落在柏林的和平少女像一事表示，“韩日政府干预民间活动是不正确的”。和平少女像是日军慰安妇受害者的象征。外交部有关人士11日表示，我们认为，少女像在海外的设置活动是对战争时期性暴力这一普遍性人权侵害问题的追念和教育，是由当地市民社会自发推进的活动。主导少女像设置的韩国协议会11日发表声明说，日本首相罕见地亲自要求拆除柏林少女像，不仅是试图为公民的自由表达和市民社会活动套上枷锁的集权主义行为，也是对德国联邦政府无法干预地方自治团体行政活动的当地政治文化的无知，从侧面证明了日方具有高层施压和干预等落后的思维方式。这相当于自我否认日本是民主主义国家，是愚蠢的行为。据日本《产经新闻》报道，岸田文雄上月28日在与访日的德国总理朔尔茨举行首脑会谈时表示，对慰安妇雕像的设置感到遗憾，这完全不符合日方立场。岸田文雄要求德方协助拆除少女像。柏林和平少女像由在德市民团体韩国协会牵头，于2020年9月在柏林市中区落成，设置期限为1年。日本政府提出抗议后，中区区厅在少女像落成2周后下达了拆除令。不过韩国协会随即提起诉讼，中区保留了拆除令。此后中区根据区厅城市空间艺术委员会的建议，将设置期间延长1年至今年9月28日。