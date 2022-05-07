因中俄反对 联合国安理会公开会议未就对北制裁方案达成协议

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会为讨论应对北韩连续挑衅的方案召开公开会议，不过因中国和俄罗斯的反对未能达成协议。联合国安理会11日召开公开会议，针对北韩连续试射洲际弹道导弹讨论应对方案。要求召集会议的美国、韩国和日本谴责北韩试射弹道导弹违反了联合国安理会决议，并强调应采取进一步制裁。美国常驻联合国代表格林菲尔德表示，我们不能坐等北韩做出核试验这类挑衅、非法、危险的进一步行动。韩国常驻联合国代表赵显表示，当前应采取迅速、强有力的行动，向北韩发出切勿进一步提高军事行动水平的强烈信号。英国、法国、爱尔兰、挪威等大部分理事国也表示赞同。但是中国和俄罗斯这次依然提出反对意见。两国表示，这是由于美国不倾听北韩的要求而导致的，加强制裁无助于解决问题。中国常驻联合国代表张军表示，中国呼吁所有当事方保持冷静克制，走向对话和磋商的正确方向。俄罗斯常驻联合国叶夫斯季格涅耶娃表示，仅依靠持续的制裁和得不到遵守的承诺来期待北韩无条件裁军，是毫无意义的。俄罗斯和中国还表示，正在准备敦促对北对话的决议案。对此，美国批判两国的行为正在妨碍国际社会的努力。与此同时，美国重申将继续努力与北韩展开外交。美国国务院发言人普赖斯表示，我们始终强调，对北韩抱有善意，愿意展开外交。美方还强调，将同韩国新政府保持紧密合作，应对北韩威胁。