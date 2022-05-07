韩柴油价格十四年来首超汽油 货车司机负担加重

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韩国国际广播电台报道：韩国柴油价格自2008年以来时隔14年首次超越汽油。柴油多用为货车、建筑设备的燃料。国际柴油价格上涨、油类税下调政策造成的折扣幅度差是这种现象出现的主要原因。在首尔一家加油站，柴油价格为1879韩元/升，高出汽油10韩元。有货车司机表示，其他加油站的价差要达到100韩元左右。以11日下午为准，韩国全国加油站的柴油平均价格为1947.59韩元/升，较汽油高出1.48韩元。尽管汽油价格较前一天上涨了2韩元，但是柴油的涨幅达到6韩元，使两者价格出现逆转。柴油价格高于汽油是十四年来的首次，国际柴油价格上涨是背后的主要原因。欧洲进口柴油的60%依赖俄罗斯，而随着俄罗斯侵略乌克兰战争长期化，供给出现不足。韩国政府的油类税下调措施也起到了一定的影响。油类税从本月起下调30%，汽油税由此减少了247韩元，而柴油税仅下滑174韩元。大韩石油协会方面表示，汽油税下滑的幅度高于柴油，因此出现了两者价差缩小的现象。主要使用柴油的货车司机、建筑设备业主的负担进一步加重。一名货车司机表示，假设收入是100万韩元，那么其中超过60万韩元就没有了。油价补贴少了，柴油价格却在涨。政府从本月起发放油价联动补贴，为期3个月。预计柴油价格高于汽油的状态还将持续较长一段时间。