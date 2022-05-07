韩政府制定第二轮补充预算案 拨款36万亿援助小工商户等

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韩国国际广播电台报道：韩国政府制定了规模达59万亿韩元的第二轮补充预算案，其中36万亿韩元将用于援助小工商户和稳物价对策。补充预算将利用超额税收，不另行发行国债。另外，超额税收中的一部分将用于偿还国债，减少国家债务。政府12日在国务会议上批准了《2022年第二轮补充预算案》。根据该案，今年总支出为676.7万亿韩元，较去年增多118.7万亿韩元，增幅为21.3%。这一数字较今年第一次补充预算时增长52.4万亿韩元。虽然补充预算总额为59.4万亿韩元，但是由于支出结构调整的影响，总支出减少了7万亿韩元。补充预算将利用超额税收44.3万亿韩元、年度结余等可用财政8.1万亿韩元和支出结构调整7万亿韩元，不另行发行国债。扣除23万亿韩元地方交付税等法定地方转移支出后，实际用于援助小工商户和稳物价对策的补充预算为36.4万亿韩元。超额税收总额为53.3万亿韩元，其中9万亿韩元将用于偿还国债。从超额税收的税种来看，法人税最多，为30万亿韩元；劳动所得税、转让所得税预计分别为10万亿韩元。由于超额税收的一部分用于偿还国债，国家债务较第一轮补充预算时减少8.4万亿韩元，至1067.3万亿韩元。国家负债比也由50.1%降至49.6%。企划财政部就能否实现尹锡悦提出的50万亿韩元损失补偿承诺的提问表示，上届政府制定的第一轮补充预算为16.9万亿韩元，加上新政府制定的第二轮补充预算36.4万亿韩元，总计超过53万亿韩元。