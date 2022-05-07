民调：国民力量党支持率为45% 创7年6个月最高值

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据13日发布的民意调查结果显示，在韩国总统尹锡悦就任之际，执政党国民力量党的支持率时隔7年6个月创最高纪录。而共同民主党的支持率时隔一周下跌10个百分点，政党的支持率在政权交接时期出现了变化。韩国盖洛普10-12日以全国1000名18周岁以上的成年男女为对象进行调查结果显示，国民力量党的支持率升至45%，较前一周上升5个百分点。这是国民力量党支持率2014年11月以后时隔7年6个月的最高纪录（包括其前身新国家党、自由韩国党和未来统合党）。而共同民主党的支持率跌至31%，时隔一周下跌了10个百分点。盖洛普方面介绍说，五年前也曾出现新政府成立后政党支持率急剧变化的现象。2017年5月文在寅总统就任后，成为执政党的共同民主党支持率较此前的调查上升了13个百分点。同期，成为在野党的自由韩国党和国民之党的支持率分别降低7个百分点和6个百分点。对于就任第一周的尹锡悦总统的职务履行能力评价中，认为尹锡悦妥善履行总统职务的应答者占52%，对尹锡悦履行职务持负面看法的应答者占37%，未回答应答者占比12%。另外，对于尹锡悦总统今后五年期间履行总统职务持肯定看法的应答者占比60%，持消极看法的应答者占比28%。本次民调通过90%无线电话和10%有线电话的随机拨号(RDD)方式进行，应答率为10.3%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会网站进行查阅。