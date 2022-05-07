美政府支持通过国际机制向北韩援助疫苗 联合国和世卫组织摸索援助方案

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韩国国际广播电台报道：尽管北韩尚未向外部求助，不过美国表示支持对北人道主义援助，并提出了通过国际协议机制向不发达国家供给疫苗的方案。联合国和世卫组织也在摸索援助方案。公共卫生专家认为，北韩的检测设备匮乏，实际患者人数极有可能高于官方公布的数字。哈佛大学医学院公共卫生专家基·朴表示，北韩并不具备对确诊患者进行追踪、观察和充分监测的设备，医疗能力也极为不足。由于截至目前全球新冠死亡率为1%左右，预计北韩的重症患者、死亡人数将出现猛增。基·朴认为，目前已出现住院患者，最迫切的是援助Paxlovid等治疗药物和检测设备，另外还需有中长期的疫苗供应计划。美国政府再次强调，目前尚无向北韩提供疫苗的计划，不过支持国际社会进行人道主义援助。美国政府表示，赞成新冠疫苗实施计划（COVAX）向北韩分配美国生产的辉瑞疫苗。分析认为，这主要考虑到了北韩不会接受美国的直接援助，且此前拒绝了新冠疫苗实施计划的疫苗捐赠。同时，北韩倾向于使用辉瑞、莫德纳等mRNA疫苗。美国政府还表示，支持南北韩为防止新冠扩散展开合作，并敦促北韩尽快与国际社会合作、迅速接种疫苗。联合国和世卫组织等国际机构也表示，正在同北韩接触，摸索援助对策。联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克表示，联合国准备好同人道主义援助伙伴一起向需要帮助的北韩居民提供援助。不过国际机构表示，目前尚未收到北韩的正式通报或求助信息。