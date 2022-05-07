金正恩批评医药品未能及时供应 下令投入人民军

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩表示，新冠医药物资得不到及时运输，要求投入人民军稳定情况。朝中社16日报道称，朝鲜劳动党中央委员会政治局5月15日再次召开紧急协商会议，讨论防疫对策。金正恩主持会议并指出，党中央委员会政治局为迅速控制传染病传播，下达了紧急动用国家储备医药品、迅速投放的紧急指示，还要求所有药房转为24小时运营体系，但至今未能调动并立刻执行起来。朝中社还报道称，金正恩下达了朝鲜劳动党中央军事委员会特别命令，要求投入人民军队军医部门的强大力量，立刻稳定平壤市内医药品供应工作。金正恩还对中央检察所长等司法、检察部门未能从法律上有力执行党的医药品供应政策提出了强烈批评。报道称，金正恩指出，全国范围内医药品经营和销售中出现的各种负面现象未能得到及时纠正，严厉批评中央检察所所长玩忽职守，对于当前的严重局面未能感到任何责任感和内疚感，也未能起到任何作用。会议还讨论了加强国家对紧急防疫工作的行政控制力、保障药房医药品经营的卫生安全性、加强对防疫工作的法律管控水平、提高国家危机应对能力等问题。金正恩在会议后亲自前往平壤大同江地区的药房，检查医药品供应和销售情况。根据北韩国家紧急防疫司令部的数据，14日下午6时至15日下午6时，北韩新增39.2920万名发热患者、8人死亡，累计死亡50人。从4月底至5月15日下午6时，北韩全国发热患者为121.3550万人，其中64.8630万人痊愈，56.4860万人正在接受治疗。