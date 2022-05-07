尹锡悦发表首次施政演说：稳定民生为当务之急 愿不遗余力援助北韩

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，考虑到稳定民生比任何时候都更为迫切，恳切希望国会予以协助，尽快敲定追加预算案。尹锡悦16日在国会发表就任后首次施政演说。他表示，当前韩国面对的内外部经济环境十分艰难。尹锡悦表示，世界政治经济的变化对一直以来在全球化浪潮中通过出口实现增长的韩国经济是巨大挑战，国内外金融市场也不稳定。尹锡悦指出，高物价和利率给弱势群体造成了更大的痛苦。在应对防疫危机的时期，小工商户和弱势群体的损失如滚雪球般扩大，仅这一点便是致命的。尹锡悦表示，韩国的安全情况也日渐严峻。北韩不断升级核武器系统，持续进行作为核武器发射手段的导弹试射。根据所掌握的情况，北韩正在准备进行核试验。尹锡悦强调，韩国面对着严重的危机和挑战，比任何时候都要求跨越阵营和政派的跨党合作，比任何时候都需要为克服共同危机而欣然携手合作的英国丘吉尔和艾德礼的伙伴精神。政府此前在首尔龙山总统室办公楼召开的首次临时国务会议上批准了总规模达59.4万亿韩元的追加预算案，其中中央支出为36.4万亿韩元。尹锡悦就即将于本月21日举行的韩美首脑会谈表示，将同本周访韩的美国总统拜登讨论通过印太经济框架（IPEF）加强全球供应链合作的方案。尹锡悦指出，数字经济、碳中和等各项经济安全有关事务也将包含在内。为了扩大与主要国家的经济安全合作、主导国际规则的形成，政府迫切地需要国会的协助。尹锡悦就对北韩新冠援助表示，北韩当局若予以回应，将不遗余力地提供包括疫苗在内的医药品、医疗器械、公共卫生人力等必要援助。尹锡悦指出，自己曾多次表示，对于人道主义援助将不做南北关系中政治、军事方面的考量，任何时候都保持开放态度。对于暴露在新冠病毒威胁之下的北韩居民，韩国将应不遗余力地提供必要援助。尹锡悦最后表示，在所有人都极为艰辛的新冠疫情之中，国民为保护邻人，不分你我、甘愿承受损失。现在政府和国会应当出面予以回报，让国民的牺牲成为自豪，而非伤口。尹锡悦在施政演说前同国会议长朴炳锡、朝野领导层等会晤，呼吁国会就国务总理提名人韩德洙的任命批准予以协助。