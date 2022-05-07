大韩航空国际航线6月燃油附加费再创新高 消费者负担加重

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韩国国际广播电台报道：受国际油价上涨的影响，大韩航空国际航线的燃油附加费再次刷新最高纪录，机票价格也随之上涨。据韩国航空业界16日消息，6月大韩航空国际航线的燃油附加费将适用第19级，较本月上升两个级别。以单程为准，根据航段收取的费用从3.77万韩元-29.38万韩元不等。第19级为2016年7月燃油附加费适用航段比例区间制以来的最高级别。今年3月至5月，燃油附加费持续上涨。国际航线燃油附加费以新加坡航油价格为准，每加仑（1加仑=3.785升）均价超过150美分时根据航段收取，低于150美分则免收。6月国际航线燃油附加费的参考标准为4月16日至5月15日的价格，这段时期的均价为335.62美分/加仑。根据国际航空运输协会(IATA)的数据，以本月6日为准，亚洲地区航油价格为354.99美分/加仑，同比上涨108.6%。最近由于航班座位供不应求，机票价格已出现猛涨。燃油附加费的上涨将进一步加重消费者的负担。不计入燃油附加费，伦敦、巴黎等地的往返机票价格目前已达到220万-350万韩元，而2019年仅为150万-200万韩元。大部分欧美航线都将适用最高级别的燃油附加费。航空业界担忧，高昂的燃油附加费或对旅游需求复苏造成负面影响。