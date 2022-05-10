韩中外长视频通话 商讨韩中关系和韩半岛问题

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韩国国际广播电台报道：韩国外长与中国外长进行视频通话，就韩中关系、韩半岛问题以及地区和全球局势等进行了讨论。外交部表示，韩国外长朴振16日与中国国务委员兼外长王毅进行了朴振就任后的礼节性视频通话。王毅祝贺朴振就任韩国外长，表示希望双方形成良好的工作合作关系，为促进两国关系发展保持密切合作。对此，朴振表示，韩国政府的愿景是打造为实现自由、和平与繁荣作出贡献的全球中枢国家，将在这一愿景下，在地区内开展基于共同价值和利益的外交。朴振说，今年韩中迎来建交30周年，希望两国以相互尊重与合作的精神为基础推动关系发展。为此，希望两国尊重各自的价值和愿景，并追寻共同的利益。朴振强调，为了两国关系的持续发展和管理，外交当局间进行及时沟通极为重要。王毅表示，韩中是永远的近邻，也是战略合作伙伴，希望强化两国高层沟通与协调、互惠合作、文化交流以及国际与地区合作。两位外长还就韩半岛局势交换了意见。朴振表示，北韩不断提升核导能力，不仅导致韩半岛及地区局势恶化，也不符合两国的利益。期待在韩中合作下谋求稳定管理韩半岛情况的方案。朴振呼吁中国发挥建设性作用，促使北韩停止进行追加挑衅。两位外长还对近期北韩境内新冠疫情扩散表示担忧，就有必要向北韩居民提供人道主义援助以应对新冠疫情交换了意见，并商定持续就相关问题进行协商。