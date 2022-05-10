民调：首尔和仁川市长选举执政党占优势 京畿道处于误差范围内

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韩国国际广播电台报道：6.1地方选举候选人登记已告结束。KBS等地面波三大电视台就首尔和首都圈等六个主要地区的民意进行了调查。从首尔、仁川和京畿道地区的民调结果来看，相较KBS两周前进行的调查，京畿道主要候选人之间的差距略有所缩小，仍处于误差范围内。仁川主要候选人之间的差距拉大，处于误差范围外。在首尔地区，共同民主党候选人宋永吉的支持率为29.5%，国民力量党候选人吴世勋的支持率为49.1%。相较KBS此前的调查，虽然二人差距略有所缩小，但仍然相差较大，差距处于误差范围外。在仁川地区，现任市长、共同民主党候选人朴南春的支持率为30.4%，前任市长、国民力量党候选人刘正福的支持率为37.5%。在此前的调查中，二人的支持率处于误差范围内，但此次调查二人相差7.1个百分点，差距扩大至误差范围外。京畿道知事候选人的支持率相差甚微。共同民主党候选人金东兗的支持率为37.3%，国民力量党候选人金恩慧的支持率为36.1%，二人相差1.2个百分点，支持率处于误差范围内。而在此前的调查中二人相差3.1个百分点，差距有所缩小。KBS等地面波三大电视台委托韩国Research等进行大选出口调查的三家民调公司在地方选举候选人登记后的本月14和15日两天时间里进行了本次调查，可信任度为95%，误差范围为±3.1-3.5个百分点。