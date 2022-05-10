北韩投入军队进行医药品供应

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韩国国际广播电台报道：北韩在新冠疫情进一步蔓延的情况下，已调派人民军在平壤市内进行医药品供应。据北韩媒体报道，北韩新增27万例有发烧症状的患者，新增6名死亡者。据KBS记者报道，北韩官方媒体日前报道说，根据国务委员长金正恩的特别命令，向平壤市内的所有药房紧急派遣了人民军，24小时进行医药品供应。金正恩15日主持召开劳动党中央委员会政治局紧急协商会议，在讨论防疫对策时指出，目前新冠医药品流通不到位，命令军队向平壤投入医务部队。投入医药品供应相关工作的军人在国防省举行了决议集会，北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天向军队下达了金正恩的上述特别命令。军队干部当天宣誓，将彻底贯彻执行药品输送和稳定供应的艰巨任务。继金正恩视察药房后，北韩最高人民会议常任委员会委员长崔龙海等北韩劳动党政治局常务委员也纷纷前往药房，视察了各个药房的药品供应情况与卫生状况。朝中社报道说，不仅在城市，北部山区和分界线沿线地区的偏僻村庄也正在制定工作措施，以防止药品供应和患者治疗出现偏向性。据北韩媒体17日透露，北韩新增26.9万余例发热病例，新增6名死亡者，累计死亡56人。北韩国家紧急防疫司令部表示，从4月底开始至本月16日晚，北韩全境共出现148.3万余例发热病例，其中66万余例发热患者仍在接受治疗。