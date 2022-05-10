尹锡悦出席5.18民主化运动纪念仪式 称“五月精神”是国民团结的基石

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦出席5.18民主化运动纪念仪式，强调自由与人权的价值，并表示“五月精神”是国民团结的基石。尹锡悦和200余名出席纪念仪式的新政府长官以及国民力量党和共同民主党议员等高声齐唱《为您的进行曲》。尹锡悦表示，5.18民主化运动以鲜血维护了自由民主主义和人权的价值。自由民主主义和人权是将国民结为一体的团结的哲学，“五月精神”是国民团结的基石。尹锡悦强调，“五月精神”引领了国民团结，在危机和挑战中保护了国家。尹锡悦称光州为“民主化的圣地”，表示将为光州和湖南地区经济发展提供支援。尹锡悦致纪念词后，与出席人员高声齐唱象征5.18民主化运动的歌曲《为您的进行曲》。在过去保守政权时期，是以“合唱”这首歌曲的方式代替“齐唱”，从而引发了争议，当天以众人齐唱方式进行演唱活动旨在为促进国民团结而结束过去的争议。新政府长官、总统室参谋人员和100余名国民力量党议员与尹锡悦一道出席了5.18纪念仪式，共同民主党的100余名议员也出席了活动。大部分国民力量党议员是首次出席5.18纪念仪式。尹锡悦与国民力量党议员一道乘坐特别列车前往光州参加活动，并就有关悬案交换了意见。尹锡悦在竞选总统时期就曾表示，将把“5.18精神”写入《宪法》序言。国民力量党内也有观点认为已到听取意见的时候。共同民主党表示，将成立修宪特委会讨论相关问题，并邀请国民力量党参与。