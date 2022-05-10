北韩称新冠疫情好转 世卫组织担忧出现新型变异毒株

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韩国国际广播电台报道：北韩18日称境内新冠疫情持续好转，距离上周承认暴发新冠疫情仅时隔六天。《劳动新闻》和朝中社19日援引北韩国家紧急防疫司令部的统计报道，17日下午6时至18日下午6时，北韩全境新增26.2270万余例发热病例，另有21.3280万余例痊愈。新增死亡者1人。截至18日下午6时，北韩公布的发热病例累计达197.8230万余例，累计死亡63人。北韩自本月12日承认疫情暴发后，单日新增发热病例曾一度达到39万余例，截至18日的三天则连续保持在20万余例。仅从北韩的统计来看，疫情已触顶回落。北韩召开劳动党中央委员会常务委员会会议，称状况正在好转。不过专家认为，这一说法很难完全相信。北韩医疗系统十分脆弱，医药品也从中国紧急进口，实际病例数有可能更多。高丽大学附属九老医院感染内科教授金宇柱表示，患者的一半并不发烧，若计入未纳入统计的无症状和轻症患者，实际确诊病例至少是北韩公布的三倍多。另有分析认为，北韩称情况好转是为打消民众的不安感。由于组织指导部和宣传鼓动部负责人也出席会议，预计今后将加强组织审查和宣传活动。世卫组织则担忧，由于疫情扩散，北韩出现新型变异毒株的风险正在上升。另外，北韩连续三天未回应韩国政府的防疫援助提议。国家安保室第一次长金泰孝表示，由于北韩方面无答复，韩美也很难展开具体讨论。